28.07.2022
18:37
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Судебная хроника
Сунтарец осужден за вырубку леса
Житель Сунтарского района приговорён к четырём годам лишения свободы условно, с испытательным сроком на три с половиной года за незаконную рубку лесных насаждений в особо крупном размере. В апреле 2022 года на территории Сунтарского участкового лесничества в отсутствие разрешительных документов он осуществил незаконную вырубку лиственниц. Ущерб лесному фонду РФ составил более 175 тысяч рублей. В ходе следствия мужчина вину признал и частично возместил причиненный ущерб на сумму 100 тысяч рублей. Суд также удовлетворил иск прокурора о взыскании с осуждённого ущерба в размере более 75 тысяч рублей.
Фото: Sakhalife
Источник: Пресс-служба прокуратуры РС(Я)
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