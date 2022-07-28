Сунтарец осужден за вырубку леса

Житель Сунтарского района приговорён к четырём годам лишения свободы условно, с испытательным сроком на три с половиной года за незаконную рубку лесных насаждений в особо крупном размере. В апреле 2022 года на территории Сунтарского участкового лесничества в отсутствие разрешительных документов он осуществил незаконную вырубку лиственниц. Ущерб лесному фонду РФ составил более 175 тысяч рублей. В ходе следствия мужчина вину признал и частично возместил причиненный ущерб на сумму 100 тысяч рублей. Суд также удовлетворил иск прокурора о взыскании с осуждённого ущерба в размере более 75 тысяч рублей.