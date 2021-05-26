Сунтарцы поздравляют предпринимателей

Уважаемые представители бизнес-сообщества!

Администрация МР «Сунтарский улус (район)» и Районный Совет депутатов поздравляет Вас с Днем российского предпринимателя! Это праздник смелых, активных, ответственных людей, выбравших непростой путь созидания.

Сегодня в нашем улусе осуществляют свою деятельность 565 предпринимателей, которые вносят ощутимый вклад в пополнение бюджета района, но и помогают решать многие актуальные задачи – создают новые рабочие места, обеспечивают наш район необходимыми товарами и услугами, активно участвуют в общественных и благотворительных проектах. Вы занимаетесь по-настоящему важной и ответственной работой, вносите весомый вклад в расширение экономических возможностей и обеспечение социальной стабильности, повышения уровня жизни населения улуса.

Спасибо Вам за инициативность, настойчивость и энергичность! Желаем, чтобы ваш предпринимательский риск был оправдан, каждый день приносил стабильный доход, а все начинания были прибыльными. Пусть рядом будут только честные коллеги и партнеры, надежные друзья и верные помощники! Желаем Вам устойчивого развития и стабильности, осуществления самых смелых идей и финансового благополучия!

Глава МР «Сунтарский улус (район) А.В. Григорьев

Председатель Районного Совета депутатов У.Д. Попова