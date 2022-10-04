04.10.2022
14:24
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Общество
Сунтарцы поддержали присоединение новых регионов к России
В Сунтаре прошел митинг-концерт в честь присоединения новых регионов к России
3 октября 2022 года, в Сунтаре на площади «Албан Аат» прошел торжественный митинг-концерт, посвященный присоединению Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации. Торжественное мероприятия началось Российским гимном, глава Сунтарского улуса Анатолий Григорьев, Председатель Совета ветеранов Афанасий Васильев, Председатель Совета отцов Борис Уларов, начальник отдела молодежи Трофим Иванов поздравили собравшихся с расширением границ.
В конце все участники митинга исполнили песню «Катюша».
Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба Администрации МР «Сунтарский улус (район)»
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