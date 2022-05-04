04.05.2022
11:21
91
Якутия
Сунтар встретил Героя труда РФ Владимира Михайлова
3 мая 2022 года, в аэропорту сунтарцы с почестями встретили своего выдающегося земляка, дояра сельскохозяйственного животноводческого кооператива «Крестях», заслуженного работника народного хозяйства РС(Я), полный кавалер ордена Трудовой Славы, Ордена «Полярная звезда», Героя Труда Российской Федерации Владимира Африкановича Михайлова.
Возвращение на родину третьего якутянина Героя труда РФ встречали Глава Сунтарского улуса Анатолий Григорьев, Председатель районного Совета депутатов Ульяна Попова, начальник управления сельского хозяйства Владимир Анисимов, а также жена Елизавета Петровна, родственники, друзья и коллеги.
Источник: Пресс-служба Администрации МР «Сунтарский улус (район)»
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