18.06.2020
10:05
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Сахалыы
Сунтар киин уулуссатын өрөмүөннээһин туһунан
Бэс ыйын 17 күнүгэр, улуус Аҕа баһылыга Анатолий ГРИГОРЬЕВ, баһылыгы экономическай сайдыыга уонна стратегическай былааннааһыҥҥа солбуйааччы Борис ВАСИЛЬЕВ, Сунтаар нэһилиэгин баһылыга Эдуард ФИЛИППОВ, тутуу комплексын управлениятын начаалынньыга Иван ЕГОРОВ уонна финансовай казначейскай управление начаалынньыга Евгений ЕГОРОВ быйыл Октябрьскай киин уулуссаҕа салгыы бетоннааһын үлэтин торумнаатылар. Ону таһынан «Обустройство зон индивидуальной жилой застройки в рамках реализации мероприятия «Развитие и освоение территории в целях стимулирования строительства индивидуальных жилых домов» бырагыраамма чэрчитинэн микрорайоннар тутууларын бырайыагын оҥоруутун тула кэпсэттилэр.
Фото: "Сунтаар улууhа (оройуона)" муниципальнай оройуон дьаһалтатын пресс – сулууспата.
Источник: "Сунтаар улууhа (оройуона)" муниципальнай оройуон дьаһалтатын пресс – сулууспата.
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