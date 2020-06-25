25.06.2020
13:00
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Якутия

Сунтаарга куоластааһын саҕаланна

Сунтаарга дойду Төрүт сокуонугар киирэр уларытыылары талыы куоластааһына саҕаланна.

Бэс ыйын 25 күнүгэр, улуус Аҕа баһылыга Анатолий ГРИГОРЬЕВ 511 нүөмэрдээх учаастакка тиийэн бэйэтин гражданскай эбээһинэһин толорон куоластаата.

Фото: "Сунтаар улууhа (оройуона)" муниципальнай оройуон дьаһалтатын пресс – сулууспата.
Источник: "Сунтаар улууhа (оройуона)" муниципальнай оройуон дьаһалтатын пресс – сулууспата.
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