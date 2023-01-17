Сумма причиненного ущерба составила более 400 тыс. рублей

Прокуратура г. Якутска направила в суд уголовное дело в отношении жителя Сахалинской области, обвиняемого в мошенничестве

Прокуратура г. Якутска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего жителя Сахалинской области. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 и ч.2 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в том числе с причинением значительного ущерба).

По версии следствия, подсудимый, не имея реальных намерений и возможности исполнить взятые на себя обязательства, разместил в социальных сетях объявления об оказании услуг по изготовлению документов об образовании, водительских удостоверений, медицинских справок.

При обращении к нему ряда жителей республики, он, злоупотребляя доверием, совершил хищение их денежных средств. Сумма причиненного гражданам ущерба составила более 400 тыс. рублей.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокуратурой в суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело расследовано следователем СЧ по РОПД СУ МУ МВД России «Якутское».