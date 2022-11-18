Сумма грантов главы Якутии увеличена до 5 млн рублей

В Год Матери сумма грантов главы Якутии на поддержку семей увеличена до 5 млн рублей.

В 2022 году в конкурсе грантов главы Якутии на «Поддержку семьи, материнства, отцовства и детства» с учётом софинансирования Фонда президентских грантов общая сумма гранта составила 5 млн рублей.

«По поручению главы Якутии Айсена Николаева по данному направлению сумма грантов по сравнению с прошлым годом увеличена вдвое в связи с объявленным в республике Годом матери. Благодаря этому активность социально ориентированных некоммерческих организаций выросла. Всего на конкурс по данному направлению поступило 39 заявок, из которых поддержано пять», – сообщил министр по делам молодёжи и социальным коммуникациям республики Пётр Шамаев.

Грант главы Якутии в размере 2 млн 225 тысяч рублей выделен Международному детскому фонду «Дети Саха-Азия» на реализацию проекта «Комплексная поддержка кризисной семьи в условиях проживания в приюте». Средства планируется направить на открытие при приюте для женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации, детской комнаты для присмотра и развития детей. В 2019 году в приюте проживало 26 мам с 78 детьми, в 2020 году – 27 мам с 61 ребёнком. В 2021 году во временный приют обратились 52 женщины с 74 детьми. Разработчики проекта говорят, что при наличии малолетних детей женщине невозможно выйти на работу, иногда даже с частичной занятостью, и, чтобы действительно помочь преодолению кризисной жизненной ситуации, необходимо обеспечить возможность быстрого и существенного заработка. Для этого принято решение организовать присмотр за детьми на период работы мам. Напомним, в приют могут обратиться женщины с детьми, пострадавшие от домашнего насилия, жестокого обращения, не имеющие жилья, работы и поддержки родственников, а также беременные женщины, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, для оказания экстренной социальной помощи и решения вопросов дальнейшего устройства.

974,5 тысяч рублей направлено на реализацию проекта «За мир в семье: семейная медиация» АНО внесудебного урегулирования споров и конфликтных ситуаций Якутского республиканского центра медиации. Проект даст возможность семьям получить медиативную услугу безвозмездно, распространить положительную практику мирного урегулирования семейных конфликтов.

Грант в размере 792,5 тысяч рублей выделен Региональному общественному движению постоянно действующего открытого форума женщин Республики Саха (Якутия) «Подруги-Дьуогэлэр» на реализацию проекта «Мать и дитя: здоровая семья». В рамках этого проекта будут организованы выездные семинары в районах для разъяснения правовых норм, регулирующих права матерей, юридические консультации для женщин, семей, попавших в трудные жизненные ситуации, психолого-педагогические консультации для девочек по вопросам развития и социализации, семинары «Мать и дитя» в детских общеобразовательных учреждениях, Школа молодых матерей на Полюсе холода в Верхоянском районе и другие мероприятия.

529 тысяч рублей выделено на проект «Мамины каникулы», направленный на содействие улучшению физического здоровья и эмоционального выгорания среди многодетных матерей, находящихся в трудной жизненной ситуации и матерей детей с ограниченными возможностями здоровья. Благодаря реализации проекта не менее 50 матерей, нуждающихся в поддержке, пройдут полную «перезагрузку»: комплексное обследование своего здоровья, посетят занятия в бассейне, в тренажерном зале, творческие мастер-классы, примут участие в проекте «Преображение». По итогам будет издан альбом «Преображение: до и после» для презентации практики и ее масштабирования. Получателем гранта стала Мирнинская районная общественная организация Якутской республиканской региональной организации Всероссийского общества инвалидов.

Грант в размере 478 тысяч рублей направлен на создание детского нейропсихологического центра «Лучики солнца» для детей дошкольного и младшего школьного возраста в Чурапчинском улусе. Получателем гранта стала детская общественная организация «Чурапчы кэскилэ – Будущее Чурапчи». Создатели проекта отмечают, что с каждым годом число детей, семей, нуждающихся в качественной коррекционной, профилактической психолого-педагогической, нейропсихологической работе увеличивается. Нейропсихология – наука на стыке психологии, педагогики и нейрофизиологии, определяющей какие зоны головного мозга нуждаются в особом внимании, и нейрокоррекции, которое компенсирует выявленный дефицит развития, используя естественные возможности организма: дыхание, движение, сенсорные ощущения.