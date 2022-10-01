Сулустаана Мыраан: Вынуждена идти на крайние меры…

Известный общественный деятель Сулустаана Мыраан сообщила тгк Sakhaday, что МВД формально занимается розысками ее сына:

— Начальство МВД республики, видимо, из-за особенного отношения к моей личности, решило подойти чисто формально к розыску моего сына. Я понимаю, что процессуальные нормы по розыску забюрократизированы настолько, что такими методами, которые они используют, найти пропавшего человека живым практически не предоставляется возможным. Но если есть возможность использовать формализм в отношении не угодного властям человека, МВД видимо производит его рьяно. Так, со дня исчезновения моего сына, фактически всю розыскную работу вели семья и родственники, друзья Дьулуса. Мы добывали всю информацию и практически заставляли принять их сотрудников занимающимися розыском.



МВД в отношении поиска приняла только одну сторону: Дьулус зашел на паром и не вышел оттуда. А то, что заряд его телефона после этого работал еще почти 3 дня, люди видели его в разных точках города, не принималось во внимание вовсе. Поиск телефона не проводился. О проверке банковской карты, геолокации телефона речи вообще нет, т.к. это решается через суд, дело еще не возбуждено, а время бежит так стремительно, что сегодня уже 20 дней как он вышел из дома.

Я проконсультировалась с опытными московскими психологами и психотерапевтами. Они разъяснили, что на фоне глубокой депрессии у человека могла развиться амнезия, в результате чего он мог забыть свое имя, адрес и т.д. Сейчас настолько похолодало, что это несет опасность для жизни и здоровья. Также беспомощностью человека могут воспользоваться.

Сегодня пришло сообщение о том, что человека очень похожего на Дьулуса видели в автомобиле темно-синего цвета. Есть очень точное описание этой машины. Также, есть магазины, где продавцы нам сообщали о том, что к ним заходил похожий на сына человек. Но когда сообщаешь об этом полиции, никаких мер не предпринимается.

Я сегодня целый день просила проверить это авто по камерам, но никакого результата. Как только слышат мой голос, дежурная часть сбрасывает трубку. Про такое раньше мне уже сообщали, но я не поверила. Когда люди звонили, чтобы дать инфо о том, что видели Дьулуса, дежурная часть трубку сбрасывала.

Сегодня, в отчаянии, я решила довести до министра МВД и общественность республики, что готова на крайние меры. Я сейчас общаюсь со многими людьми, которые искали или ищут своих родных. Пропавших людей оказывается очень много. Их родные крайне недовольны деятельностью по розыску людей МВД.