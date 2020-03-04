«Сулико» – нам в Якутске очень нравится!

3 марта при полном аншлаге прошли концерты ведущих солистов Тбилисского государственного театра оперы им. Палиашвили – ансамбля «Сулико».

Коллектив настолько был рад приему в прошлом году, что гости прилетели в России исключительно для якутян в канун международного женского дня. И это был действительно большой праздник акустической музыки и мировой классики.

Станислав Степанов, организатор проекта:

— «Когда мне предложили ансамбль впервые в 2018 году, я решил взяться за него, лишь потому, что им не хватало одного города на Дальнем Востоке, чтоб завершить тур по России.

Рассчитывал ли я на успех тогда? Больше нет, чем да! Я не берусь за проекты, в которых не уверен, но, что касаемо «Сулико», где-то внутри голос сказал – бери! Посоветовавшись с друзьями, решил его сделать. Больше всего рад был Коля Роббек, тогда советник, а сейчас больше автор второго проекта, именно он настоял на приезде ансамбля, уже репертуар подготовили, грузины учили легендарную «Сулико» на нашем, якутском языке. Поняв, что проекту есть место быть, взялись за работу.

Конечно, везти их на один город очень сложно, это оформление визовых поддержек, приглашений, при том, что отношения Грузии и России, мягко говоря –не дружеские. Трудностей было, конечно, гораздо больше, чем в первый их приезд, но сегодня гость увидел две разные, но такие крутые программы. Тандем Грузии и Якутии навсегда останется в истории якутской культуры. Я рад, что эта встреча была организована мной и хочу поблагодарить руководителя ГВА «Туймаада» за поддержку проекта, за его переживания, за профессиональную подготовку ансамбля, за то, что на выходе из зала гость сказал вслух, «а наши-то ничем не хуже!». Это были главные слова благодарности от зрителя.

Уверен, это не последний их визит в Якутию, и скажу намеком, не последний проект якутского многоголосья в тандеме.

Действительно проект прошел с большим аншлагом, несмотря на полный зал, мы выделили места для ветеранов ВОВ и их сопровождающим. Это подарок для души, когда наши старики со слезами подпевали песням и мило махали руками, словно сказали «спасибо».

Тамаз Сагинадзе, руководитель «Сулико»: «Впечатления еще с того визита в Якутск только отличные, публика замечательная, это очень приятно! Чувствуется, что якутяне нас любят, любят нашу музыку и понимают.

Что касается репертуара, максимально попытались разнообразить, был исполнен фольклор, классика. На втором концерте были целиком народные песнопения, православные песни.

С «Туймаадой» мы давно дружим, приятно с такими ребятами петь вместе, высокопрофессиональные ребята, мы с ними спелись, и публика наш совместный проект приняла на отлично!»