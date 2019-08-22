«Сухой фонтан» появился в центре города

Новый фонтан появился в центре Якутска — на территории Сквера тружеников тыла, расположенного на улице Курашова, напротив Общественного центра республики.

Напомним, что сквер был построен в рамках «Реализация программ комфортная городская среда» и большую часть со финансирования оказал ОА «Водоканал». В этом году на сквере также были проведены работы по улучшению качества архитектурных элементов сквера. Все современные архитектурные решения были разработаны архитектурным бюро «ВОСТОК +». Ранее здесь был классический фонтан с открытой чашей с водой. А теперь появился современный «сухой пешеходный фонтан». В нём предусмотрено несколько режимов работы и подсветка.

На официальном открытии присутствовали генеральный директор АО «Водоканал» Анатолий Кырджагасов, руководитель управления архитектуры и градостроительства при главе РС (Я) – главный архитектор республики Ирина Алексеева и представители городской власти.

«Мы очень благодарны Водоканалу что они прислушались к проектным решениям наших архитекторов и сегодня в Якутске впервые открывается сухой пешеходный фонтан. На самом деле данная технология, очень подходит для наших суровых условий. Сам сквер очень понравился жителям города, данное общественное пространство очень популярное и это радует. В летнее время, фонтан будет украшением сквера. Видно, что детям он пришелся по душе. И с точки зрения гигиены – фонтан прекрасен. Ведь дети будут просто бегать по поверхности земли и в жаркую погоду прохлаждаться под струями воды. В прошлом году на открытии сквера была высажена аллея сирени. Нужно достаточно много времени, чтобы деревья прижились. Хотелось бы, чтобы жители бережно относиться к растениям», — отметила Ирина Алексеева.

Стоит отметить, что в этом году подобный фонтан большего масштаба сооружается на центральной площади поселка Жатай. Управление архитектуры республики также ждёт откликов от жителей по этому фонтану.