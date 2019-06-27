Сухая и ветреная погода способствует распространению пожаров в Момском улусе

В Момском районе с начала июня установились жаркие дни, сопровождаемые почти ежедневными сухими грозами.

По словам начальника районного отряда ГПС РС(Я) №22 Серафима Мараказова, с начала июня близ населенных пунктов Буор Сысы, Чуумпу Кытыл и Кулун Елбют были зарегистрированы три очага возгорания.

— Очаги были локализованы в кратчайшие сроки и ликвидированы в самой ранней стадии, в основном, благодаря слаженным действиям КСЧ района и глав данных поселений. Особо нужно отметить добровольцев из числа населения, членов добровольных пожарных команд.

Каждый день лесопожарная обстановка меняется, соответствующими службами проводится постоянный мониторинг. Во всех населенных пунктах заблаговременно проведены все соответствующие мероприятия. Так, проверены и приведены в соответствие минерализованные полосы сельских поселений, подверженных угрозе лесных пожаров, проведена проверка оснащения ДПК Индигирского, Соболохского, Чибагалахского и Тебюляхского наслегов.