Судья огласил решение по апелляции Георгия Карамзина

Сегодня, 1 июля в Верховном суде Якутии рассматривается апелляция по мере пресечения Георгия КАРАМЗИНА, генерального директора ООО «Утум-Инвест», обвиняемого в пособничестве получения взятки в особо крупном размере.

Напомним, что 7 июня он был задержан. В тот же день были задержаны заместитель мэра Якутска Василий ГОГОЛЕВ и генеральный директор ООО «Утум-дизайн» Татьяна САМСОНОВА. 8 июня суд определил Гоголеву и Карамзину меру пресечения – содержание под стражей, Самсоновой – домашний арест.

И вот сегодня судья Руслан Васильевич ИВАНОВ рассматривает апелляцию Карамзина. На суде он, как и Гоголев в пятницу, присутствует виртуально, через видеосвязь из СИЗО. В пятницу суд оставил в силе меру пресечения вице-мэру Гоголеву – содержание под стражей.

Сегодня судья Иванов разрешил прессе протокольную фото- и видеосъемку только до объявления состава суда и на оглашении результатов.

Сейчас за закрытыми дверями продолжается слушание дела. SakhaLife следит за развитием событий.

ДОПОЛНЕНО

Судья Верховного суда РС(Я) Руслан Иванов принял решение отменить постановление Якутского городского суда, поскольку в нем были неверно указаны данные о личности обвиняемого и вынес новое решение, которым избрана мера пресечения в виде заключения Олега Карамзина под стражу сроком на два месяца — до 6 августа этого года.

Супруга и близкие Карамзина, пользуясь видеосвязью, в перерыве подбадривали подследственного воздушными поцелуями и сжатыми кулаками.