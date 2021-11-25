Судприставы займутся арендатором сельхозугодий 👩‍⚖️

3 августа 2021 года постановлением мирового судьи судебного участка №56 Нюрбинского улуса (района) юридическое лицо — арендатор сельхозугодий за неисполнение требований законного предписания Управления Россельхознадзора по Республике Саха (Якутия) привлечено к административной ответственности с наложением административного штрафа в размере 100 000 рублей. Постановление вступило в законную силу 25 августа 2021 года.

В соответствии с частью 1 статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях административный штраф должен быть уплачен в полном размере лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

Юридическое лицо не представило информацию и документы, свидетельствующие об уплате административного штрафа по истечении 60 дней со дня вступления постановления в законную силу, в связи, с чем данное постановление направлено судебному приставу на исполнение в законном порядке.