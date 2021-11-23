Судприставы Якутии взыскали штраф с управляющей компании

Судебные приставы Якутского межрайонного отделения по особо важным исполнительным производствам взыскали штраф с одной из управляющих компаний города Якутска в размере 200 тысяч рублей за невыполнение противоэпидемических мероприятий.

В ходе выездной проверки специалистами Роспотребнадзора выявлено, что ежедневная влажная уборка с применением дезинфицирующих средств, а также влажная протирка два раза в неделю контактных поверхностей не проведены, договор со специализированными организациями отсутствует. Суд квалифицировал действия управляющей компании как нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, совершенные при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих.

В рамках исполнительного производства о взыскании штрафа сотрудник органа принудительного исполнения разъяснил должнику меры принудительного характера, которые будут приняты к нему в случае неисполнения судебного решения. Однако доводам должностного лица ведомства должник не внял и оплату задолженности в установленные для добровольной оплаты сроки проигнорировал. В связи с чем, судебный пристав-исполнитель обратил взыскание на денежные средства, находящиеся на расчетном счете организации. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.