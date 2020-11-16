Судприставы Якутии с начала года взыскали 1 млрд. 153 млн. рублей

Управлением ФССП России по Республике Саха (Якутия) с начала текущего года по налоговым платежам взысканы 1 млрд. 153 млн. рублей. Из них с юридических лиц 933 млн. рублей. Произведено арестов имущества должников-организаций на сумму свыше 146 млн. рублей.

Гражданам и представителям организаций следует помнить, что нарушение сроков для добровольного исполнения законных требований влечет для должников дополнительные финансовые расходы в виде исполнительского сбора. В соответствии с ч.3 ст.112 Федерального закона от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» исполнительский сбор устанавливается в размере 7 % от подлежащей взысканию суммы или стоимости взыскиваемого имущества, но не менее одной тысячи рублей с должника-гражданина или должника-индивидуального предпринимателя и не менее десяти тысяч рублей с должника-организации.

Управление ФССП России по Республике Саха (Якутия) рекомендует погашать долги своевременно, чтобы избежать дополнительных расходов. Поможет в этом электронный-сервис самостоятельной проверки задолженности «Банк данных исполнительных производств», размещенный на официальном сайте Управления http://r14.fssp.gov.ru.