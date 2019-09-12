Судприставы Якутии проведут день единого приема граждан

24 сентября 2019 года с 14 ч. до 20 ч. в аппарате городских и районных структурных подразделениях Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) пройдет День единого приема граждан.

Целью данного мероприятия является повышение уровня доступности и открытости службы, оказание гражданам юридической помощи по вопросам исполнения судебных решений, актов иных органов и обеспечения установленного порядка деятельности судов.

В этот день граждане и представители организаций могут обратиться в аппарат и структурные подразделения Управления по вопросам, входящим в компетенцию ФССП России.

Предварительная запись на прием к руководству Управления осуществляется по телефону 8(4112)22-63-97 или по адресу: г. Якутск, ул. Лермонтова, 6 этаж, 601 кабинет.

Телефонный справочник структурных подразделений расположен на сайте Управления — http://r14.fssprus.ru/2252777/.

Для участия в приеме необходимы документ, удостоверяющий личность и (или) документ, подтверждающий полномочия.