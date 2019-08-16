Судприставы разъяснят вопросы по самостоятельной реализации должниками арестованного имущества

22 августа 2019 года в Управлении ФССП по Республике Саха (Якутия) пройдет «Горячая линия» по теме: «Самостоятельная реализация арестованного имущества должниками». На вопросы жителей республики ответит по телефону 8 (4112) 40-17-15 с 14.00 ч. до 16.00 ч. главный специалист-эксперт отдела организации исполнительного производства, розыска, реализации имущества должников и розыска детей Управления ФССП по Республике Саха (Якутия) Тетерина Ирина Михайловна.

Источник: Пресс-служба Управления ФССП по Республике Саха (Якутия)

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