16.08.2019
12:20
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Судебная хроника

Судприставы разъяснят вопросы по самостоятельной реализации должниками арестованного имущества

22 августа 2019 года в Управлении ФССП по Республике Саха (Якутия) пройдет  «Горячая линия» по теме: «Самостоятельная реализация арестованного имущества должниками».

         На вопросы жителей республики ответит по телефону 8 (4112) 40-17-15 с 14.00 ч. до 16.00 ч. главный специалист-эксперт отдела организации исполнительного производства, розыска, реализации имущества должников и розыска детей Управления ФССП по Республике Саха (Якутия) Тетерина Ирина Михайловна.

Источник: Пресс-служба Управления ФССП по Республике Саха (Якутия)
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