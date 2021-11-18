Судприставы ловили должников в аэропорту Якутска
Сегодня, 18 ноября, в аэропорту города Якутска прошло очередное совместное рейдовое мероприятие «Узнай о своих долгах» судебных приставов-исполнителей отделения по исполнению постановлений налоговых органов и взысканию административных штрафов по г. Якутску УФССП России по Республике Саха (Якутия) и сотрудников Северо-Восточного Линейного управления МВД России на транспорте.
В отношении 270 пассажиров пяти авиарейсов осуществлена проверка на наличие задолженности по различным категориям исполнительных производств. Так, среди них установлены должники, вовремя не погасившие задолженности по исполнительным производствам о взыскании административных штрафов ГИБДД. Двое должников на месте расплатились с долгами.
Сотрудники органа принудительного исполнения предупредили должников об ответственности в случае невыплаты имеющихся задолженностей, в противном случае к должникам будут применены меры принудительного исполнения, в том числе и ограничение права выезда.
«По состоянию на 1 ноября 2021 года судебными приставами-исполнителями вынесено более 87 тысяч постановлений о временном ограничении на выезд должников из Российской Федерации, в том числе 5 740 постановлений в отношении должников по алиментным обязательствам» — отметила главный специалист по взаимодействию со СМИ Елена Зедгенизова.
Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) рекомендует заранее позаботиться об оплате имеющейся задолженности перед выездом за границу, как минимум за 5 рабочих дней до планируемой поездки, поскольку процесс снятия соответствующего ограничения требует определенного алгоритма.
Источник: Пресс-служба УФССП России по Республике Саха (Якутия)
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх