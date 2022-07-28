Судприставы исполняют приговоры судов

За 6 месяцев 2022 года в УФССП России по Республике Саха (Якутия) взыскано около 15 млн. рублей штрафов, назначенных в качестве наказания за совершенные преступления, в том числе коррупционной направленности — на сумму свыше 4 млн. рублей.

В целях выявления и предупреждения коррупционных ситуаций в УФССП по РС(Я) на периодической основе проводится горячая линия.

Сегодня, 28 июля с 14:00 до 16:00, позвонив по номеру: +7(4112) 40-16-73, желающие могут получить консультацию по данной теме.

Отметим, что работа по антикоррупционному просвещению, правовому воспитанию и формированию в обществе нетерпимого отношения к проявлениям коррупции проводится во всех органах государственной власти РФ.