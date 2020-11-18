Судприставы арестовали автомобиль у должника

Благодаря действиям судебных приставов-исполнителей Якутского городского отделения УФССП России по Республике Саха (Якутия), осуществляющих розыск, найдено и арестовано автотранспортное средство должника.

В рамках возбужденного исполнительного производства о взыскании с гражданина задолженности в размере 608 тыс. рублей в пользу кредитной организации установлено наличие зарегистрированного транспортного средства Honda Fit 2003 г.в. Судебным приставом-исполнителем наложен запрет на регистрационные действия в отношении автомобиля, однако по месту регистрации (жительства) должника автотранспорт не установлен, иного имущества и дохода также не выявлено. Должник, извещенный надлежащим образом, не предпринимал попыток по погашению имеющейся задолженности. Вызовы судебного пристава-исполнителя игнорировал.

На основании заявления представителя взыскателя о розыске транспортного средства судебным приставом-исполнителем заведено разыскное дело. В ходе исполнительно-разыскных действий и полученной информации по запросам, установлено местонахождение транспортного средства, находящегося в розыске. После составления акта ареста имущества автомобиль был передан на ответственное хранение должнику. Гражданин предупрежден об уголовной ответственности по статье 312 УК РФ (Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутому описи или аресту либо подлежащего конфискации). Только после принудительных действий судебных приставов должником впервые приняты меры по оплате задолженности. В случае если долг не будет погашен неплательщиком, автомобиль будет передан на реализацию в счет погашения задолженности.