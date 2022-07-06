06.07.2022
11:08
238

Происшествия

Судоводитель Амги ответит за смерть человека

В Республике Саха (Якутия) судоводитель подозревается в нарушении правил безопасности и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекших по неосторожности смерть человека

Следственными органами Восточного межрегионального СУТ СК России в отношении судоводителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ.

27 мая 2022 года судоводитель, управляя маломерным судном «Крым», двигаясь по затопленной части сенокосного угодья реки Амга в Республике Саха (Якутия), наехал столб, после чего судно опрокинулось на бок и фигурант вместе с тремя пассажирами оказались в воде. Через непродолжительное время один из пассажиров, выйдя на берег, скончался от переохлаждения.

Источник: https://zapsib-sut.sledcom.ru/news/item/1703392/

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить звонком Подтвердить Телефон подтвержден!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх