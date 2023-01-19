Судмедэксперты рассказывают: Вдруг услышали стук из холодильной камеры…

Мешок с костями и живой труп: судмедэксперты рассказали истории из практики.

Корреспондент ЯСИА побывала в бюро судебно-медицинской экспертизы Якутска.

Судмедэксперты работают в тесном сотрудничестве с правоохранительными органами и помогают им выяснять обстоятельства смерти человека. О чем может рассказать тело после смерти, сколько исследований проводится за год, а также необычными случаями из практики с ЯСИА поделились специалисты бюро судебно-медицинской экспертизы Якутска.

Экспертиза занимает от одного месяца до полугода

Основная задача судмедэксперта — определить причину и время наступления смерти. Исследование в среднем занимает от двух до пяти часов, но полный цикл экспертизы может растянуться до полугода. В 2022 году судмедэксперты Якутска исследовали более 2900 тел и останков.

Заведующий отделом экспертизы трупов Алексей Ветров приступил к работе 13 лет назад. Изначально Алексей учился на стоматолога, но потом осознал, что тяготеет к хирургии и экспертизе.

«На самом деле меня больше стоматологи пугают, чем тела, которые мы исследуем каждый день. Профессия сложная, нравится тем, что мы помогаем следствию: устанавливаем причину смерти и содействуем предотвращению повторных преступлений», – говорит Алексей Ветров.

Холодильные камеры бюро судебно-медицинской экспертизы Якутска рассчитаны на одновременное хранение 51 тела. По его словам, с одним трупом одновременно работают три специалиста: судмедэксперт, лаборант и санитар. Как правило, вскрывает тело санитар. Судмедэксперт исследует труп, устанавливает, от чего и как умер человек. Лаборант записывает заключение судмедэксперта, затем упаковывает биологические материалы для лабораторных исследований.

Работу продолжают химики, гистологи, медицинские криминалисты, биологи, а при необходимости специалисты иных направлений. В зависимости от сложности экспертиза занимает от одного месяца до полугода.

Истории из морга

Как отметил Алексей Ветров, сложнее всего исследовать тела с выраженными гнилостными изменениями. Такие трупы источают сильный запах, на них бывает много насекомых, а также их сложно зашить после исследования. Кстати, с запахами в морге борются с помощью вытяжки, однако летом с этим бывают трудности.

«Я человек, который умеет абстрагироваться, привык к работе сразу. Однако тяжелее всего работать с детьми, ведь невольно начинаешь думать о своей семье. Случаи бывают разные, и смерть ребёнка – это всегда страшно. После работы так и хочется поговорить с детьми, чтобы были всегда осторожными, осмотрительными», – отмечает судмедэксперт.

За 13 лет в его практике были случаи, которые запомнились больше всего.

«Однажды нам на стол попал расчлененный труп. Конечности были отделены очень профессионально. Можно было подумать, что это сделал опытный хирург, настолько были ровные разрезы. Исследование тела заняло два дня, обнаружили более 18 ран. Кстати, преступники, сделавшие это, пойманы. И это не хирурги», – поделился собеседник.

Были и курьезные истории.

«Это произошло 12 лет назад. Во время дежурства коллеги вдруг услышали стук из холодильной камеры. Вначале подумали, что показалось, но стук стал громче и отчетливее. Выяснилось, что пока принимали тело, в морозильную камеру каким-то образом забрался мужчина в сильном алкогольном опьянении. Больше подобных ситуаций, к счастью, не происходило», — вспоминает Алексей.

Что исследуют медики-криминалисты

В медико-криминалистическом отделении, которым заведует Юлия Софронеева, проводят четыре вида экспертиз: баллистику, трасологию, идентификацию и ситуационную экспертизу. Иногда бывает так, что специалистам предоставляют всё с места преступления, например, кресло, лампу, вазу из одной комнаты.

Сюда также отправляют обработанные и высушенные куски кожи, кости с повреждениями, холодное оружие преступника для более детального исследования. Специалисты должны выяснить, к примеру, каким из представленных трех ножей была убита жертва.

«Был еще случай, когда к нам привезли три мешка костей со свалки. Мы все отсортировали и идентифицировали, но человеческих костей не нашли, это были останки различных животных, а зачем их собрали — непонятно», — говорит Юлия.

Что может рассказать о человеке череп

В медико-криминалистическом отделении эксперты также проводят идентификацию личности. Обычно весной, летом и ранней осенью люди в лесу находят костные останки. Перед врачами сперва стоит задача выяснить, принадлежат ли они человеку. Затем приступают к идентификации.

Врач медико-криминалистического отделения Роберт Дегтярев рассказал ЯСИА, какие данные о человеке можно узнать по черепу.

«Мы можем узнать расу, пол, возраст человека. Обратите внимание на швы черепа, они не заращены. Это свидетельствует о том, что это череп, скорее всего, молодого по возрасту человека. Я бы предположил, что он принадлежит девушке: круглые глазницы, сглаженные скулы. Скорее всего, она была смешанной расы. Например, у славян и европеоидов клыковые ямки очень глубокие, у монголоидов, наоборот, достаточно плоские. Здесь мы видим что-то среднее», – поделился наблюдениями врач.

В числе лучших в Сибири и на Дальнем Востоке

От судмедэкспертов скрыть преступление практически невозможно. Даже если тело пострадало в огне. Специалисты также проверяют наличие наркотических веществ, алкоголя, различных лекарств, отравляющих веществ.

«В настоящее время мы можем выделить и идентифицировать практически все, что принимал человек. По оснащенности наше отделение по праву находится в числе лучших в Сибири и на Дальнем Востоке. Бывает, что к нам обращаются из других регионов за помощью определить вещество, вызвавшее отравление, чтобы как можно быстрее подобрать антидоты», — рассказала заведующая судебно-химическим отделением Надежда Несмеянова.

Всего за прошлый год специалисты исследовали 2925 трупов и провели около 20 тысяч экспертиз.

«В республике мы единственные, кто занимается судебно-медицинскими экспертизами, в 11 районах имеем отделения. В прошлом году отделения вновь открыли в Олекминском и Таттинском районах, со временем планируем в Сунтаре и Вилюйске. В другие районы республики выезжаем в командировки», — говорит начальник бюро судмедэкспертизы Алексей Яковлев.

В бюро судмедэкспертизы в Якутске работают 63 врача-судмедэксперта, 46 фельдшеров-лаборантов и медсестер, а также 30 санитаров. Фото: