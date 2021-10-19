Судебными приставами выявлено более 2 тыс. запрещенных к проносу предметов

За 9 месяцев текущего год судебными приставами по обеспечению установленного порядка деятельности судов УФССП России по Республике Саха (Якутия) при осуществлении пропускного режима в зданиях и помещениях судов выявлено более 2 тыс. запрещенных к проносу предметов. Из них 2 единицы газового оружия, 16 единиц электрошоковых устройств, 2 тысячи иных предметов, представляющих угрозу для безопасности окружающих (острые бытовые предметы, канцелярские ножи и т.д.).

Выполнено свыше 45 тыс. заявок на обеспечение безопасности судей и иных участников судебных процессов и более 5 тыс. заявок на обеспечение безопасности судебных приставов-исполнителей при совершении ими исполнительных действий.

В суды доставлено более 1,5 тыс. лиц, подлежащих приводу. При исполнении должностных обязанностей судебными приставами по обеспечению установленного порядка деятельности судов задержано 25 лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия или суда.

В рамках полномочий административной юрисдикции судебными приставами по ОУПДС при поддержании общественного порядка в судах выявлено более 800 административных правонарушений.