Судебный процесс выиграл Теплоэнергосервис

В Усть-Майском районе в п. Солнечный система отопления находится в ведении Единой теплоснабжающей организации посёлка (ЕТО) МУП «Тепловая энергетическая компания» (ТЭК) и Усть-Майского филиала АО «Теплоэнергосервис».

Начиная с января 2021 года специалисты Теплоэнергосервиса регулярно проводили контроль за работой системы. Составленные еженедельные комиссионные акты подтвердили, что потребители ЕТО МУП «ТЭК» систематически занимались сливом горячей воды из системы отопления.

«Неконтролируемый разбор горячей воды из батарей понижает температуру в отопительной системе. При замерзании теплоносителя неизбежным последствием будет разрыв труб и порча насосного оборудования. Всё это в разы увеличивает расход затрат, которые не предусмотрены действующими тарифами», — сообщила Анжела Дубинина, начальник тепловой инспекции АО «Теплоэнергосервис».

Для поддержки параметров температуры теплоносителя работники котельной вынуждены увеличивать расход топлива и воды для подпитки, что повлекло за собой увеличение расхода затрат, не предусмотренных действующими тарифами.

«Дело в том, что при формировании размера тарифа на отопление, в расчёт затрат входит только нормативный расход воды, угля, человеко-часов и прочих сопутствующих расходов. Неконтролируемый слив из системы отопления утвержденный тариф не покрывает и возникает прямой убыток», — пояснила Олеся Латынова, начальник Отдела правового обеспечения сбытовой и производственной деятельности АО «Теплоэнергосервис».

Так, только за первых три месяца 2021 ЕТО было предъявлено к оплате более 4 млн. руб, поскольку сверхнормативные потери составили 768,433 Гкал и более 15 821 м3 холодной воды. МУП «ТЭК» отказался добровольно оплачивать эти потери, в связи с чем в сентябре 2021 был предъявлен иск. Суды рассматривали дело больше года. Проверялся каждый довод Ответчика. 19 июля 2022 иск был удовлетворен в полном объеме. Исполнительный лист выдан в октябре т.г. и направлен в Усть-Майский РОСП УФССП по РС(Я) для принудительного исполнения. Должнику грозит полный арест счетов, вплоть до полного погашения долга.