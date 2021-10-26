Судебный пристав, теперь бывший, пыталась «закрыть» долг матери

Доказательства, собранные Восточно-Якутским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия), явились достаточными для вынесения приговора бывшему судебному приставу-исполнителю Оймяконского районного отдела судебных приставов Управления ФССП по Республике Саха (Якутия). Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 285 УК РФ – злоупотребление должностными полномочиями.

Следствием и судом установлено, что 12 ноября 2018 года пристав с целью освобождения своей матери от исполнительного производства о взыскании задолженности по оплате коммунальных услуг на сумму свыше 46 тысяч рублей вынесла электронное постановление об окончании и возвращении исполнительного документа взыскателю. В качестве основания пристав указала невозможность установления местонахождения должника, его имущества, а также отсутствие сведений о наличии принадлежащих ему денежных средств и ценностей.

В результате противоправных действий пристава в период с ноября 2018 по апрель 2021 года, до момента выявления незаконных действий, меры по взысканию с доходов должника в пользу теплоснабжающей организации не производились.

Противоправные действия выявлены службой безопасности Управления ФССП по республике.

В ходе предварительного следствия женщина в полном объеме возместила ущерб, причиненный своими действиями, и признала вину в совершенном преступлении. Следователи провели комплекс следственных и процессуальных действий, результаты которых легли в основу обвинительного приговора.

Приговором суда подсудимая признана виновной и приговорена к наказанию в виде штрафа в сумме 40 тысяч рублей с лишением права занимать должности и заниматься деятельностью, связанной с принудительным исполнением исполнительных документов сроком на 2 года.