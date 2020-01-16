Судебный пристав награжден знаком «Гражданская доблесть»

Старший судебный пристав Жиганского районного подразделения награжден знаком отличия «Гражданская доблесть».

Во время церемонии открытия Года памяти и славы России и Года патриотизма в Якутии глава администрации Жиганского района А.Е. Мандаров вручил государственную награду – знак отличия «Гражданская доблесть» старшему судебному приставу Жиганского подразделения Управления ФССП России по Республике Саха (Якутия) И.И. Харбаеву.

Знаком отличия «Гражданская доблесть» отмечаются граждане за многолетнюю самоотверженную трудовую, плодотворную творческую и активную общественную деятельность, направленную на социально-экономическое развитие и укрепление государственности республики, достижение высоких трудовых и творческих успехов в отраслях народного хозяйства, областях науки, культуры и искусства, здравоохранения, образования и в других сферах трудовой деятельности, сохранение многонационального мира и согласия между народами.

Управление ФССП России по Республике Саха (Якутия) гордится своим сотрудником!