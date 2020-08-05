Судебные приставы Якутии взыскали с работодателей около 5 млн. рублей

Судебные приставы Якутии взыскали с работодателей более 4 миллионов 800 тысяч рублей задолженности по оплате труда.

В июле 2020 года в Хангаласском районном отделении судебных приставов УФССП России по Республике Саха (Якутия) возбуждено 81 исполнительное производство о взыскании задолженности по оплате труда и иным выплатам по трудовым правоотношениям.

В ходе исполнительных производств судебный пристав вынес требования руководителям организаций об исполнении требований исполнительных документов, а также предупредил об уголовной ответственности по ст. 315 Уголовного кодекса Российской Федерации (Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта).

После предупреждения должностных лиц о возможном уголовном наказании, должники погасили сумму задолженности перед своими работниками в установленный добровольный срок в полном объеме. Исполнительные производства окончены в связи с фактическим исполнением.