05.08.2020
18:21
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Судебная хроника

Судебные приставы Якутии взыскали с работодателей около 5 млн. рублей

         Судебные приставы Якутии взыскали с работодателей более 4 миллионов 800 тысяч рублей задолженности по оплате труда.

         В июле 2020 года в Хангаласском районном отделении судебных приставов УФССП России по Республике Саха (Якутия) возбуждено 81 исполнительное производство о взыскании задолженности по оплате труда и иным выплатам по трудовым правоотношениям.

         В ходе исполнительных производств судебный пристав вынес требования руководителям организаций об исполнении требований исполнительных документов, а также предупредил об уголовной ответственности по ст. 315 Уголовного кодекса Российской Федерации (Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта).

         После предупреждения должностных лиц о возможном уголовном наказании, должники погасили сумму задолженности перед своими работниками в установленный добровольный срок в полном объеме. Исполнительные производства окончены в связи с фактическим исполнением.

Фото: Пресс-служба УФССП России по Республике Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба УФССП России по Республике Саха (Якутия)
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