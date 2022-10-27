27.10.2022
19:40
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Официально

Судебные приставы Якутии рассказали о легальном способе не платить алименты

Врио руководителя Управления федеральной службы судебных приставов по Якутии Наталья Григорьева рассказала, что в отношении мобилизованных приостанавливаются все исполнительные производства, в том числе по алиментам, передает ЦУР Якутии.

«Здесь нет ограничений, приостанавливаются все исполнительные производства, которые возбуждены на основании судебных актов, актов уполномоченных… Любые категории, начиная от штрафов, заканчивая алиментами», — сказала врио главного судебного пристава Якутии.

Наталья Григорьева отметила, что приостановление не происходит автоматически. Судебный пристав-исполнитель должен получить соответствующую информацию: мобилизованный отправляет либо письменное заявление, либо совершает телефонный звонок в управление судебных приставов.

Родственники должника также могут написать заявление от его имени через Госуслуги или интернет-приемную УФССП.

Фото: ЦУР Якутии
Источник: ЦУР Якутии

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