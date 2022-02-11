Судебные приставы Якутии — призеры Чемпионата ФССП России по единоборствам

Судебные приставы Якутии заняли призовые места в соревнованиях по комплексному единоборству

3 февраля 2022 года в г. Чите прошел отборочный этап Чемпионата ФССП России по комплексному единоборству среди территориальных органов Дальневосточного Федерального округа.

В спортивных соревнованиях, представляя УФССП по Республике Саха (Якутия), приняли участие Иван Дьячковский, Айал Местников, Афанасий Прокопьев – младшие судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов, и Григорий Горохов – старший смены на объекте, судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов.

Все заняли призовые места.

В весовой категории до 60 кг первое место занял Иван Дьячковский. Он включен в основной состав сборной команды Дальневосточного федерального округа для участия в Чемпионате, который состоится уже в следующем месяце в Краснодарском крае на базе ведомственного санатория ФССП России «Зеленая долина».

Серебряные призеры, Айал Местников (до 60 кг), Афанасий Прокопьев (до 70 кг) и Григорий Горохов (до 75 кг),выиграли путевку на ежегодный турнир ФССП России по комплексному единоборству им. Михаила Малинникова в г. Курган.

Поздравляем наших спортсменов с победой, желаем спортивной удачи и дальнейших побед!