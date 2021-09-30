Судебные приставы взыскали более 4 миллиона за ущерб водного объекта

Более 4 млн. рублей судебные приставы г. Якутска взыскали с акционерного общества в пользу бюджета муниципального района за причиненный ущерб водному объекту.

В ходе проведения планового рейдового мероприятия на территории Мегино-Кангаласского района на озере «Даркылаах» государственным инспектором выявлен факт провала под лед трактора. При проведении экологической экспертизы пробы воды, отобранной на месте провала под лед трактора, установлен экстремально высокий уровень загрязнения нефтепродуктами. В пробе воды, отобранной в 300 м. от места провала транспортного средства, содержание нефтепродуктов не соответствует нормативу предельно допустимой концентрации, установленной для водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового назначения.

На основании исполнительного документа, выданного Арбитражным судом Республики Саха (Якутия), в Якутском городском отделении судебных приставов было возбуждено исполнительное производство о взыскании с организации ущерба, причиненного водному объекту. Судебный пристав-исполнитель уведомил должника о возбуждении исполнительного производства,

а также предупредил о применении мер принудительного исполнения. Однако должник не исполнил требования в срок, установленный для добровольного исполнения. В связи с чем, выяснив имущественное положение организации, сотрудником ведомства вынесено постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспортных средств.

В результате принятых мер, ущерб, причиненный водному объекту, взыскан в полном объеме в пользу бюджета муниципального района. Запрет на регистрационные действия снят, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.