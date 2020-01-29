29.01.2020
14:45
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Происшествия

Судебные приставы выбили у администрации Сангар квартиру

В Кобяйском районе Республики Саха (Якутия) под контролем судебных приставов муниципальные власти предоставили жительнице поселка Сангар квартиру.

Женщина обратилась в суд на администрацию муниципального образования поселка Сангар после того, как узнала, что дом, в котором находилась квартира, принадлежащая ей по праву собственности, был снесен в декабре 2007 года, при этом ей не было об этом сообщено, аналогичное жилье ей не предоставили.

Это выяснилось, когда квартиросъемщица обратилась в бюро инвентаризации за выдачей технического паспорта для приватизации квартиры. Суд требования истца удовлетворил, и исполнительный документ направил на исполнение в службу судебных приставов.

В рамках исполнительного производства после неоднократных требований судебного пристава и предупреждения об уголовной ответственности, муниципалитет решение суда исполнил в полном объеме.

По договору обмена квартир взыскательнице предоставлена благоустроенная квартира, соответствующая установленным санитарным и техническим правилам и нормам.

Фото: Открытые источники
Источник: Пресс-служба Управления ФССП по Республике Саха (Якутия)
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