Судебные приставы требуют предоставить жилье детям-сиротам

На исполнении в Амгинском районном отделе судебных приставов Управления ФССП по Республике Саха (Якутия) находятся 5 исполнительных производств, возбужденных в отношении администрации Амгинского района, о предоставлении жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

На основании исполнительных листов, выданных районным судом, администрация района обязана предоставить жилье данной категории граждан.

Постановления о возбуждении исполнительных производств были вручены лично главе района. В связи с тем, что требования документа не были добровольно исполнены в установленный законом 5-дневный срок, судебным приставом-исполнителем в отношении должника вынесены постановления о взыскании исполнительского сбора на сумму 50 тыс. рублей по каждому исполнительному производству. Также должнику вручены требования о предоставлении жилья с новыми сроками исполнения.

Однако администрация района не предприняла мер по исполнению требований исполнительных документов. По пяти фактам совершения административного правонарушения судебным приставом-исполнителем составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 17.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях («Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера»). По итогам рассмотрения данных протоколов юридическому лицу назначены административные штрафы в размере 30 тыс. рублей по каждому исполнительному производству.

Административные штрафы в установленный законом срок оплачены. В адрес администрации района направлены требования о предоставлении жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.