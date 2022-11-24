Судебные приставы оказали помощь семьям мобилизованных

Сотрудники службы судебных приставов оказали адресную помощь семьям мобилизованных.

Судебные приставы специализированного отдела по обеспечению установленного порядка деятельности судов по г. Якутску УФССП России по Республике Саха (Якутия) оказалиадресную помощь семьям мобилизованных в селе Хатассы.

Предварительно договорившись с заместителем главы с. Хатассы, судебные приставы помогли семьям мобилизованных в решении хозяйственных вопросов: «В настоящее время многие семьи, у которых мужья, отцы и братья находятся на СВО, столкнулись с бытовыми проблемами, мы решили помочь. Задействовали весь личный состав. Расчистили снег во дворе, складировали лед, предназначенный для употребления, помогли в установке душевой кабины, решили мелкие хозяйственные, но не менее важные вопросы, особенно для нас, якутян, живущих в суровых условиях» — поделился Юрий Яковлев, начальник СО по ОУПДС по г. Якутску УФССП по РС(Я).

Администрация наслега Хатассы выразила благодарность сотрудникам службы судебных приставов.