Судебные перипетии Владимира Федорова и его дипломов

Известный политик и бизнесмен, меценат Владимир ФЕДОРОВ еще 11 августа сообщал в своем телеграм-канале, что дело с его «якобы поддельными дипломами», история с которыми ему «порядком поднадоела», 9 августа рассмотрено в Верховном суде республики. Однако политик так увлекся описанием своих кровных обид на действующую власть, что забыл сообщил, чем же дело все-таки закончилось. И в этом существенный недостаток многих телеграм-каналов знаменитостей, приходится продираться через горы субъективности, а «мяса» может и не быть вовсе. Подробности сегодня сообщил Sakhapress, которому, похоже, это дело надоело меньше других.

Верховный суд Якутии рассмотрел дело, связанное с дипломом Владимира Федорова. Органами следствия политик обвиняется в использовании поддельного диплома о высшем образовании, сообщает издание.

Сегодня, 18 августа стало известно, что Верховный суд Якутии рассмотрел аппеляцию прокуратуры на постановление Якутского горсуда, по которому дело в отношении Федорова было возвращено прокурору. Напомним, органами предварительного следствия общественник обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ — в использовании поддельного диплома о высшем образовании.

В прошлом году Горсуд при вынесении решения пришел к выводу о том, что следователем при предъявлении обвинения, вопрос о прекращении уголовного дела в связи с истечением срока привлечения к уголовной ответственности не разрешен. Федорову не разъяснена возможность прекращения уголовного дела в связи с истечением срока привлечения к уголовной ответственности. В итоге дело было возвращено прокурору.

Верховный суд Постановление Горсуда от 23 марта 2021 года оставил без изменения, а апелляционное представление государственного обвинителя — без удовлетворения.

«Апелляционное постановление может быть обжаловано в Девятый кассационный суд общей юрисдикции в порядке, предусмотренном главой 47.1 УПК РФ», — говорится в Постановлении Верховного суда от 18 августа.

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