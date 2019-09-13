Судебная реформа: апелляционные и кассационные суды

12 сентября 2019 года Пленум Верховного Суда РФ принял постановление об апелляционных и кассационных судах в России.

«Считать днем начала деятельности кассационных судов общей юрисдикции, апелляционных судов общей юрисдикции, кассационного военного суда, апелляционного военного суда и Центрального окружного военного суда 1 октября 2019 года», — сказано в постановлении пленума.

Указанные суды, образованные по экстерриториальному принципу, будут проверять решения судов в апелляционной и кассационной инстанциях. Такая мера реализуется с целью дальнейшего укрепления независимости судей и повышении эффективности правосудия. В настоящее время «первой кассационной инстанцией» по делам, отнесенным к подсудности районных и городских судов, выступают президиумы судов областного уровня, а «второй кассационной инстанцией» – Верховный суд Российской Федерации.

По предложению Верховного суда РФ меняется концептуальный подход к кассационному правосудию: со дня начала работы кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции вступят в силу законодательные изменения, одно из них – введение в судах общей юрисдикции принципа «сплошной кассации». Кассационные жалобы будут рассматриваться в судебном заседании без какого-либо предварительного отбора.

Гражданам будет обеспечено дистанционное участие в рассмотрении кассационных и апелляционных жалоб при наличии соответствующего ходатайства с помощью системы видео-конференц-связи, которыми оборудованы все федеральные суды.

Новые апелляционные и кассационные суды будут действовать в пределах соответствующих судебных округов. Каждый судебный округ включает в себя несколько регионов.

Так, применительно к Республике Саха (Якутия):

Девятый кассационный суд расположен в г.Владивостоке ( 690090, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 54, председатель Александр алексеевич Хижинский, официальный сайт: https://9kas.sudrf.ru/).

К компетенции 9-го кассационного суда относится рассмотрение судебных актов, принятых судами Республики Саха (Якутия), Камчатского, Приморского, Хабаровского края, Амурской, Магаданской, Сахалинской области, Еврейской автономной области, Чукотского автономного округа, а также судебных актов апелляционных судов общей юрисдикции, принятых по жалобам и представлениям на судебные акты этих судов.

Пятый апелляционный суд расположен в г. Новосибирске (630120, г. Новосибирск, ул. Титова, д. 184, председатель Алексина Марина Владимировна, официальный сайт: https://5ap.sudrf.ru/).

Рассматривает в качестве суда апелляционной инстанции дела по жалобам, представлениям на судебные акты Верховных судов Республики Саха (Якутия), Республики Алтай, Республики Бурятия, Республики Тыва, Республики Хакасия, Алтайского краевого суда, Забайкальского краевого суда, Камчатского краевого суда, Красноярского краевого суда, Приморского краевого суда, Хабаровского краевого суда, Амурского областного суда, Иркутского областного суда, Кемеровского областного суда, Магаданского областного суда, Новосибирского областного суда, Омского областного суда, Сахалинского областного суда, Томского областного суда, суда Еврейской автономной области, суда Чукотского автономного округа.