Судебная эпопея уголовного дела Виктора Лебедева продолжается…

В третий раз будут рассматривать в Якутском городском суде апелляцию на решение мирового суда об освобождении от уголовной ответственности Виктора Лебедева в связи с истечением срока давности совершенного преступления. На этот раз дело передали другому судье – Лене Егоровой.

До этого судья Эльвира Минеева дважды снимала с апелляционного рассмотрения дело двухкратного чемпиона мира по вольной борьбе и гендиректора «Саханефтегазсбыта» Виктора Лебедева. Первый раз — 9 февраля, когда суд установил, что Лебедев не получил копию обжалуемого постановления мирового судьи. «Также из материалов уголовного дела следует, что иные постановления мирового судьи, которые самостоятельному обжалованию не подлежат, а подлежат обжалованию совместно с итоговым решением, вручены и направлены не всем участникам», — тогда сообщалось на сайте Якутского городского суда. Судья Эльвира Минеева посчитала, что эти обстоятельства препятствуют рассмотрению дела и вернула его в мировой суд для устранения.

Затем 5 марта Эльвира Мирнеева второй раз сняла с рассмотрения апелляцию на решение мирового суда об освобождении Лебедева от уголовной ответственности, неизвестно, какая причина на этот раз стала поводом для отказа судом высшей инстанции в проверке законности и обоснованности приговора.

Напомним, что 27 декабря 2021 года мировой суд (судебный участок №43, судья Анна Прокопьева) освободил Виктора Лебедева от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности совершенного преступления.

Как сообщал Sakhalife, с февраля по декабрь 2021 года мировой суд разбирался в этом уголовном деле. Лебедев обвинялся в том, что избил в своем кабинете сотрудника компании Владмимра Стрижака (ст.115 ч.1 УК РФ). С мая подсудимый начал пропускать судебные заседания из-за заражения коронавирусом и контакта с больными ковидом. С сентября Лебедев ни разу не явился в суд, ссылаясь на состояние здоровья, всего Виктор Лебедев 30 раз пропустил судебные заседания.

В якутских СМИ широко сообщалось, что 19 декабря 2021 года уголовное дело, возбужденное в отношении Лебедева, дожно быть закрыто из-за того, что истекло два года с момента предполагаемого преступления.

Виктор Лебедев появился здоровым в суде 27 декабря, чтобы лично присутствовать на судебном заседании, на котором рассматривалось судьей его ходатайство о прекращении уголовного дела. Как и ожидалось, мировой судья Анна Прокопьева прекратила производство по уголовному делу в отношении Лебедева в связи с истечением срока давности.

Почти сразу потерпевшая сторона подала апелляцию на решение мирового суда по делу Виктора Лебедева, но ее рассмотрение дважды откладывали.

Наконец, 29 марта Якутский городской суд зарегистрировал принятие на рассмотрение жалобы, 30 марта дело было передано судье Лене Егоровой, заседание еще не назначено. Судебная эпопея уголовного дела Виктора Лебедева продолжается…