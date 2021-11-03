Судьбу странного якутского найденыша решит Москва

Вчера, 2 ноября, на 73 км Чаяндинского месторождения сотрудник службы мониторинга ООО «Парк Нефть» Султан Магомедов обнаружил около дороги птицу, которая не была похожа на местных представителей орнитологии. При ближайшем осмотре оказалось, что это гость из теплых стран – фламинго, залетевший в наши северные края непонятно как. Отметим, что данный вид, занесен в Красную книгу России.

Особь не взрослая, птенец. Птицу доставили в ООО «Гурмания». Ее осмотрел эколог «Газпром добыча Ноябрьск» и пришел к заключению, что она ослабла и имеет признаки обморожения. Но через несколько часов фламинго пришел в себя, стал пить воду, купаться, стал активным. Приютившие южанку стали кормить и даже подыскивать имя. Фламинго откликнулся на «Гришу». В настоящее время состояние птицы оценивается как стабильное, при этом замечены незначительные ранения. Завтра Гришу планируют перевезти в г. Ленск, где ей ветеринары окажут помощь и проведут обследование.



Минэкологии Якутии направило письмо в уполномоченный федеральный орган — Росприроднадзор. Так как дальнейшую судьбу птицы решает именно данное ведомство. А до этого птица будет находиться под опекой Ленского комитета государственного экологического надзора и ветеринарной службы г. Ленск.