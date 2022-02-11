11.02.2022
11:58
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Образование

Судьбу школьников решат 14 февраля

Вернутся ли школьники Якутска  в свои учебные классы, или продолжат учиться удаленно – решат в понедельник, 14 февраля во время заседания санитарно-противоэпидемической комиссии, сообщили в мэрии г. Якутска.

Мы уже писали о том, что мэр Якутска Евгений Григорьев поручил подготовить школы города к приему учеников и провести полную дезинфекцию помещений. Также стало известно, что возвращается допандемийная практика – когда на карантин уходили отдельные классы при 20%  заболеваемости.

Напомним: с 18 января на дистанционный формат обучения были переведены учащиеся 1–8 и 10 классов школ г. Якутска. С 24 января,  в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, на дистант перевели выпускные, 9 и 11 классы.
31 января пребывание на удаленке продлили до 15 февраля.

Фото: SakhaLife
Источник: SakhaLife
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