Судьбу шамана вновь будут решать в суде

«Шаман» Александр Габышев прошел освидетельствование врачебной комиссией.

Дело вновь будет передано в судебные инстанции. У Александра голос бодрый, появился оптимизм, в чём он сам признался. Чувствует себя хорошо…

Адвокат Алексей Прянишников побывал на свидании с «шаманом» Александром Габышевым. Об этом он сообщает в своем телеграм-канале.

По его словам, вчера, 26 декабря прошло освидетельствование Александра врачебной комиссией. Завтра больница передаст материалы в Уссурийский райсуд.

— У Александра голос бодрый, появился оптимизм, в чём он сам признался. Чувствует себя хорошо. Поздравления и приветы звучат от него в последнюю неделю часто. Он всех поздравляет с Новым Годом и передаёт благодарность за поддержку, — сообщает адвокат.

По результатам психолого-психиатрической экспертизы, проведенной в Якутском психоневрологическом диспансере в марте прошлого года, Александр Габышев был признан невменяемым. В настоящий момент он проходит лечение в психиатрической больнице специализированного типа в Уссурийске.

Адвокат Прянишников почти два года с переменным успехом пытается оспорить признание Габышева невменяемым. Например, в этом году Приморский краевой суд удовлетворил апелляционные жалобы защиты и отменил постановление Уссурийского районного суда о продлении принудительного лечения. Дело было направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Однако 4 октября Уссурийский районный суд вновь продлил принудительное лечение Габышева. «В удовлетворении наших ходатайств о назначении психолого-психиатрической экспертизы в НИИ им. Сербского в Москве отказано. Обжалуем в апелляции», — написал в тот же день защитник.

И вот новый виток этой истории. Судьбу Александра Габышева вновь будут решать в суде.

«По всей видимости, заседание Уссурийского райсуда, который рассмотрит вопрос о продлении/прекращении лечения в уссурийской психбольнице, пройдёт в 20-х числах января следующего года. О дате суда сообщу дополнительно», — пишет Прянишников.

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