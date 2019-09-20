Судьбу долгостроев решали в правительстве Якутии

Кирилл БЫЧКОВ провел заседание межведомственной рабочей группы по вопросам строительства проблемных объектов на территории республики. Вице-премьер Якутии заслушал информацию по таким жилым домам, подробно разобрал каждый случай и дал ряд исключительно предметных поручений.

Сегодня в регионе имеется 14 проблемных многоквартирных жилых домов, сроки ввода в эксплуатацию которых затянулись по тем или иным причинам. Это 1044 договоров участия в долевом строительстве у 8 застройщиков. Среди них – ООО «Черов и К», ООО «Симиир», ООО «Монолит-строй», ООО «Макрос», ООО «Горный Инвест», региональный общественный фонд поддержки пенсионеров «Иитии», ООО «Северная строительная компания», ООО «Товары Саха Якутместпром». Все дома занесены в единый реестр проблемных объектов, созданный на базе дом.рф в текущем году.

На заседании министр строительства республики Павел АРГУНОВ описал ситуацию по вышеуказанным объектам и ознакомил с дорожной картой по завершению их строительства. Так, по его словам, арбитражный суд рассматривает вопрос банкротства ООО «Черов и К», который ведет строительство трех объектов по улице Ильинка в городе Якутске. Один из них, с наивысшей степенью готовности, может быть введен с помощью создания жилищно-строительного кооператива. В случае банкротства застройщика, остальные два будут переданы другой строительной компании.

Новому застройщику, отметил министр, перейдут и три дома ООО «Симиир» по улице Петра Алексеева в столице республики. Большая работа также проводится по выделению средств из федерального бюджета для завершения строительства многоквартирного дома по улице Автодорожная в 11 квартале Якутска, которое было когда-то начато компанией «Монолит-строй».

По сообщению Аргунова, в этом году на финансирование мероприятий, направленных на поддержку пострадавших от недобросовестных застройщиков граждан, из госбюджета выделено 150 млн рублей. Треть этих средств будет направлено на завершение строительства двух домов ООО «Макрос» в Чурапче и первой очереди первой очереди объекта ООО «Монолит-строй» на Автодорожной улице Якутска.

Министр также проинформировал, что строительство многоквартирного дома с офисными помещениями на улице Каландаришвили, начатое некогда находящимся на стадии банкротства ООО «Северная строительная компания», будет завершено компанией «Якутпромстрой».

Большая дискуссия разрослась вокруг ситуации с долгостроем по улице Короленко, 25, компании «Товары Саха Якутместпром». Разрешение на строительство 16-этажного объекта было получено 25 сентября 2014 года. По факту у дома сегодня имеется 17 этаж, последний этаж не переоборудован в технический чердак, имеются проблемы с проектной документацией. Обостряет ситуацию и то, что в доме, где уже проживает сотни семей, до сих пор не дали отопление. Застройщик задолжал «Якутскэнерго» свыше 16 млн рублей.

Городские власти заявили, что окончательному вводу в эксплуатацию объекта сегодня мешает ограничение регистрационных действий по земельному участку. Данная ситуация возникла из-за задолженности по ипотечному кредиту одного из дольщиков перед банком.

Кирилл Бычков поручил Минстрою республики и Окружной администрации Якутска в кратчайшие сроки разобраться с вопросом предоставления разрешительных документов компании и включения отопления в многоквартирном доме. «Люди не должны страдать из-за волокиты и остаться без тепла», – сказал он.

Также вице-премьер дал ряд поручений в части технического присоединения проблемных объектов, которые будут введены в ближайшие месяцы. Кроме того, Бычков поручил Госстройжилнадзору проверить тех застройщиков, которым ранее было дано предписание об устранении нарушений. Речь идет об имеющих высокую степень риска объектах – многоквартирных домах, у которых нарушены сроки передачи более, чем на 6 месяцев. Таких объектов сегодня в Якутии насчитывается 23.