Судьбу безнадзорных животных решали в городской думе

Отлов и содержание безнадзорных животных в Якутске обсудили депутаты Гордумы

Мероприятия по обеспечению отлова и содержания безнадзорных животных на территории городского округа «город Якутск» были обсуждены депутатами в ходе заседания постоянной комиссии Якутской городской Думы по городскому хозяйству и экологии.

По информации начальника Департамента жилищно-коммунального хозяйства и экологии Окружной администрации города Якутска Максима Шомоева, в текущем году на организацию мероприятий по обращению с животными без владельцев городскому округу «город Якутск» из госбюджета Республики Саха (Якутия) выделена субвенция в размере 31,1 млн рублей. Средства предусмотрены на отлов и транспортировку животных без владельцев, комплекс мероприятий по содержанию, клиническому осмотру, вакцинации, маркировании, стерилизации и кастрации.

По его словам, на текущую дату между МКУ «СЭГХ» и БФ «Помоги выжить» заключен контракт на содержание животных без владельцев в приюте. В 2022 году в Пункте передержки безнадзорных животных, который в августе текущего года был официально переименован в «Приют животных» г. Якутска, были проведены работы по вертикальной планировке и монтажу 250 вольеров, по устройству ограждений и реконструкции вольеров пункта.

Как сообщил и.о. начальника МУП «Жилкомсервис» Юрия Спиридонова, предприятие выполнило работы по устройству временного пункта передержки безнадзорных животных, расположенного по адресу: ул. Автодорожная, д. 1, корп. 4. В апреле текущего года зарегистрировано дочернее предприятие МУП «Жилкомсервис» — ООО «Служба по работе с безнадзорными животными». Помимо отлова собак, служба занимается сбором, транспортировкой и утилизацией в полигоне Тулагино-Кильдямского наслега трупов диких животных, животных без владельцев и иных трупов животных, владелец которых неизвестен.

По информации начальника департамента по работе с территориями Окружной администрации города Якутска Владислава Слепцова, еженедельно, три раза в неделю проводится штаб по отлову безнадзорных животных для мониторинга и принятия неотложных решений по отлову. Департаментом совместно с территориальными органами управления и Департаментом ветеринарии РС(Я) проведено 80 рейдовых мероприятий. Всего на текущий момент 2022 года отловлено 1776 собак.

Среди проблемных вопросов начальник Департамента жилищно-коммунального хозяйства и экологии ОА г. Якутска Максим Шомоев отметил, что Якутский городской суд обязал Окружную администрацию города Якутска приостановить выпуск безнадзорных собак в естественную среду обитания из Пункта передержки безнадзорных животных. Согласно разъяснениям Департамента ветеринарии РС(Я) средства субвенции должны использоваться только на 30 дней на программу ОСВВ («Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Возврат»). Таким образом, считая с 31 календарного дня содержание не агрессивных и собак ниже 60 см остается не обеспеченным.

Заместитель главы города Якутска по вопросам городского хозяйства Егор Кардашевский отметил, что в начале текущего года в КоАП РС(Я) были внесены поправки, согласно которым за нарушение правил содержания домашних животных например, самовыгул, владельцы должны быть привлечены к административной ответственности. Уполномоченным органом по составлению протоколов по таким нарушениям является Департамент ветеринарии РС(Я), которым за 2022 год не составлено ни одного протокола, выдано всего 10 предостережений. Представители Департамента ссылаются на то, что подобные надзорные мероприятия необходимо согласовывать с Прокуратурой РС(Я).

Председатель комиссии Якутской городской Думы по городскому хозяйству и экологии Андрей Лебедев отметил необходимость депутатскому корпусу провести совместное совещание по вопросу отлова и содержания безнадзорных животных на территории городского округа с Окружной администрацией города Якутска, Департаментом ветеринарии РС(Я) и Прокуратурой РС(Я).

Также на заседании постоянной комиссии Якутской городской Думы были рассмотрены вопросы об исполнении муниципальных программ в сфере ЖКХ и экологии 9 месяцев текущего года и о планах на четвертый квартал 2022 г. Помимо этого, о ходе подготовки бюджета городского округа «город Якутск» по данным муниципальным программам на 2023 г. и плановый период 2024-2025 гг.