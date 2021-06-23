Судьбоносные слушания пройдут сегодня в Якутии

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Сегодня, 23 июня, в посёлке Усть-Куйга состоятся общественные слушания по оценке влияния на окружающую среду (ОВОС) и материалам обоснования лицензии на осуществление деятельности в области использования атомной энергии по размещению объекта «Строительство атомной электрической станции малой мощности с реакторной установкой РИТМ-200Н мощностью не менее 55 МВт» в Усть-Янском районе Якутии.

Наземную атомную электростанцию малой мощности предлагается построить в Усть-Куйге, потому что в районе очень сложная транспортная логистика доставки топлива. Объект заместит действующую дизельную электростанцию и угольные котельные, что позволит снизить тариф на электроэнергию примерно на 45%, что даст мощный импульс социально-экономическому развитию Усть-Янского района и Янской группы районов региона. Объект планируют ввести в эксплуатацию в 2028 году. Срок сооружения – 4 года, эксплуатации – 60 лет.

В основу систем безопасности атомных станций малой мощности с реакторами серии РИТМ заложен многолетний опыт Росатома безаварийной эксплуатации реакторов большой мощности для наземных АЭС и малых реакторов для ледокольного флота.

Безопасность атомной станции малой мощности с реакторами серии РИТМ достигается за счёт многоуровневых систем и барьеров-оболочек. Они предотвращают возможность аварии и исключают выброс радиоактивных веществ в атмосферу.

Топливом для АЭС являются специальные трубки со степенью обогащения 20%. Срок их работы 5-6 лет, потом отработанное топливо, после 3-4 лет размещения в хранилище направляется на переработку в другой город России.

Это отмечают главный инженер атомной электрической станции малой мощности Государственного специализированного проектного института Дмитрий Синюшин, ведущий инженер-конструктор АО «ОКБМ-Африкантов» Вячеслав Новиков, вице-президент по проектам малой мощности, контрактации и комплектным поставкам оборудования АО «Русатом Оверсиз» Олег Сиразетдинов.

Владимир Черноградский: Строительство АЭС даст большой импульс развитию всей Янской группы районов Якутии

Министр по делам Арктики и делам народов Севера Якутии Владимир Черноградский прокомментировал, что сегодня на федеральном и республиканском уровнях приняты основополагающие документы о развитии Арктической зоны РФ и Якутии.

«Мы воочию видим, что у нас эти документы начинают работать. Одно из направлений этой стратегии – энергетика. Арктика не может получить развитие без промышленности, а в свою очередь промышленность – без электроэнергии. В Арктике генерация электроэнергии должна быть локальной. Благодаря главе нашей республики Айсену Сергеевичу Николаеву в прошлом году между регионом и госкорпорацией «Росатом» был подписан меморандум о строительстве АЭС в Усть-Куйге, и уже начато проектирование атомной электрической станции малой мощности. Это даст большой импульс развитию не только Усть-Янского района, посёлка Усть-Куйга, но и развитию Янской группы районов Якутии. Мы возлагаем большие надежды на этот проект. Сегодня состоятся общественные слушания, в которых примут участие группа сотрудников и учёных Росатома, общественность Янской группы районов и республики. Убеждён, что жители Усть-Куйги и Усть-Янского района поддержат этот проект, который создаст новые рабочие места, новое производство. Благодаря АЭС жизнь в Арктике станет лучше», — отметил Черноградский.

Гаврил Чириков: «Рассчитываем, что АЭС обеспечит Верхоянский район дополнительными мощностями»

В общественных слушаниях примет участие глава Верхоянского улуса Гаврил Чириков. Он отметил, что основным сдерживающим фактором развития Арктической зоны республики является энергетика. «Всё упирается на отсутствие бесперебойного гарантированного обеспечения электроэнергией. В связи со строительством наземной атомной электрической станции малой мощности в Усть-Куйге мы рассчитываем, что данный объект обеспечит надёжной электорэнергией и наш район. По теплоснабжению у нас ситуация такова, что котельные в основном работают на дорогом привозном угле. Поэтому все коммерческие и производственные предприятия вынуждены содержать автономные источники теплоснабжения. Наш район в республики среди арктических самый крупный: 17 муниципальных образований, 22 населённых пункта. В следующие пять лет у нас в улусе запланирована большая программа по строительству. Это всё требует дополнительной мощности по электроэнергии и теплоэнергии. Потому очень надеемся на строительство АЭС в Усть-Куйге», — сказал Гаврил Ильич.

Вячеслав Емельянов о проекте строительства АЭС в Усть-Куйге

Министр ЖКХ и энергетики Республики Саха (Якутия) Вячеслав Емельянов подчеркнул, что реализация проекта по строительству наземной атомной электрической станции малой мощности в Усть-Куйге в первую очередь предназначена для надёжности электро- и теплоснабжения потребителей Усть-Янского района. «Ни для кого не секрет, что объекты генерации в Усть-Янском районе, в частности, дизельная и тепловая, требуют серьёзных доработок, реконструкций и строительства новых мощностей. В этой связи строительство АЭС в рамках соглашения с госкорпорацией «Росатом» является для нас приоритетным и открывает большие перспективы на будущее. Необходимо отметить, что реализация данного проекта в зоне вечной мерзлоты – первая. Такая установка – плавучая атомная электростанция «Ломоносов» сегодня введена в промышленную эксплуатацию в городе Певек. АЭС работает стабильно. Данная реакторная установка РИТМ-200Н мощностью 55 МВт», по информации специалистов Росатома, является одной из самых надёжных и отвечает всем международным требованиям. Российские атомные технологии – лидеры в мире», — озвучил Емельянов.

Также министр сообщил, что себестоимость вырабатываемой АЭС электрической и тепловой энергии в разы меньше, чем существующие объекты генерации на угле, на нефти и дорогостоящем дизельном топливе. Прежде всего, это должно сказаться на улучшении социально-экономического развития Усть-Куйги и Усть-Янского района.

Вячеслав Емельянов сказал, что сейчас госкорпорация «Росатом» в рамках подписания этого соглашения рассматривает заключение договора о социально-экономическом развитии не только Усть-Янского района, но и региона в целом. В рамках этого планируется построить социальные объекты, жилые дома, инфраструктуру для полноценного развития района. При этом на строительстве АЭС будут привлечены и местные жители.

Матвей Евсеев: «Строительство АЭС в Усть-Куйге – путь к процветанию Арктики»

Своими мыслями о строительстве АЭС в Усть-Куйге поделился генеральный директор компании «Арктик капитал», народный депутат республики от Усть-Янского района Матвей Евсеев.

«Я хотел бы поделиться мыслями, возникшими по итогам годовой работы с Росатомом и населением Усть-Янского района. Сегодня мы стоим на перепутье. У нас есть две дороги – одна налево, другая – направо. Налево – это отказ от развития, поверив разным страшилкам в соцсетях, что там будет радиация, авария, что разработка на золоторудном месторождении Кючус приведёт к массовой гибели населения и т.д. Это на самом деле ничем не подтверждённая клевета, обман, распространяемый людьми, которые целенаправленно занимаются этим, чтобы Арктика не процветала, не развивалась. Поэтому нам всё-таки надо выбрать тот путь, который приведёт нас к развитию. При строительстве АЭС появится надёжное электроснабжение для промышленной и производственной мощностей, условия для вливания инвестиций в Арктику, в частности в Усть-Янский район.

Нам, чтобы улучшить качество жизни в Арктике, нужна локальная энергетика, которую сегодня предлагает госкорпорация «Росатом». Территория Арктической зоны республики – обширная, и быстро единую энерсгосистему построить здесь невозможно. Поэтому нам надо выбрать предлагаемый путь развития и не бояться всяких страшилок», — призвал жителей Усть-Янского района Матвей Евсеев.