Судьбоносное событие для развития якутского языка

5 февраля 2020 года по приказу министерства науки и высшего образования Российской Федерации в Институте гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН, входящего в состав Федерального исследовательского центра «Якутский научный центр СО РАН» вновь открыл свою деятельность совет по защите диссертаций.

О деятельности совета мы поговорили с сотрудниками ИГИиПМНС СО РАН — председателем диссертационного совета, главным научным сотрудником Отдела якутского языка, доктором филологических наук Николаем Николаевичем Ефремовым и с заместителем председателя диссертационного совета, заведующей Отделом якутского языка, доктором филологических наук Надеждой Ивановной Даниловой.

Впервые совет по защите научных работ, посвященных исследованию якутского языка, был открыт в 1992 году по инициативе академика АН РС(Я) Петра Алексеевича Слепцова. В то время институт назывался Институтом гуманитарных исследований Академии наук Республики Саха (Якутия) и на совете рассматривались кандидатские диссертации. В 1995 году совет поменял статус, стал докторским. Первым успешно защитился и получил ученую степень доктора филологических наук известный ученый, крупный диалектолог Спиридон Алексеевич Иванов. Его оппонентом была член-корреспондент Российской академии наук, профессор Анна Владимировна Дыбо (г. Москва).

В связи с созданием Федерального исследовательского центра «Якутский научный центр СО РАН» путем объединения 7 научных институтов, в том числе ИГИиПМНС СО РАН, в 2018 году работа диссертационного совета была приостановлена.

На фото слева направо: председатель диссертационного совета Н.Н. Ефремов, ученый секретарь совета Л.М. Готовцева, заместитель председателя совета Н.И. Данилова

За годы работы Совета всего было защищено 53 кандидатских и 9 докторских диссертаций.

«У нас защищались признанные сегодня в научном мире как крупные ученые-тюркологи исследователи Ираида Яковлевна Селютина и Наталья Николаевна Широбокова. Они являются сотрудниками Института филологии СО РАН : Наталья Николаевна Широбокова — заведующая Сектором языков народов Сибири, долгое время работала заместителем директора названного института, а Ираида Яковлевна Селютина — главный научный сотрудник Лаборатории экспериментально-фонетических исследований. Защита их докторских диссертаций состоялась в 2000 году», — подчеркивает Надежда Ивановна.

Возобновивший свою деятельность в Якутске диссертационный совет по языкам народов Российской Федерации — единственный в Сибирском отделении Российской академии наук. В соответствии с требованиями ВАК РФ в составе совета должно быть не менее 5 докторов наук соответствующей специальности, работающих в базовом научном учреждении, а также более 50 процентов членов диссовета (а это, как правило, доктора наук) должны составлять его научные сотрудники. Кроме того, каждый из членов диссертационного совета должен иметь публикации в высокорейтинговых научных журналах и не менее одной монографии в 5 лет.

«У нас могут защищаться не только исследователи якутского языка, но и ученые, занимающиеся изучением языков других народов Российской Федерации. Это называется «разовая защита». Так, например, в 2001 году была проведена защита докторской диссертации по юкагирскому языку», — объясняет Николай Николаевич.

На фото: секретарь Совета И.П. Калачева

«Работа диссертационного совета ориентирована на подготовку высококвалифицированных специалистов, призванных вносить свой вклад в дело сохранения, изучения и развития якутского языка. С учетом той значительной работы, которая ведется в республике в этой сфере как органами власти, так и научными и образовательными учреждениями, можно утверждать, что судьба якутского языка на ближайшую перспективу не вызывает серьезного беспокойства вопреки бытующему в народе мнению.