Судьба застрявшей на Эльбрусе якутянки неизвестна

Известный блогер и редактор сайта Афиша.Якт.ру Василий КИРИЛЛИН сообщил в Инстаграм о том, что сегодня на высоте 5400 метров на Эльбрусе потерялась группа из 23 человек, среди которых якутянка Анна МАКАРОВА.

Как сообщает телеграм-канал Mash, трое из 23 человек отказались от восхождения. Двадцать двинулись в путь, но затем погода резко испортилась. Спасатели работали в ужасных погодных условиях. Троих туристов не удалось спасти, они погибли.

Шестнадцать человек находятся безопасности. Точного списка еще нет.