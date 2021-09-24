24.09.2021
08:33
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Происшествия

Судьба застрявшей на Эльбрусе якутянки неизвестна

SakhaLife.ru.

Известный блогер и редактор сайта Афиша.Якт.ру Василий КИРИЛЛИН сообщил в Инстаграм о том, что сегодня на высоте 5400 метров на Эльбрусе потерялась группа из 23 человек, среди которых якутянка Анна МАКАРОВА.

Как сообщает телеграм-канал Mash, трое из 23 человек отказались от восхождения. Двадцать двинулись в путь, но затем погода резко испортилась. Спасатели работали в ужасных погодных условиях. Троих туристов не удалось спасти, они погибли.

Шестнадцать человек находятся безопасности. Точного списка еще нет.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: SAKHALIFE.RU
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