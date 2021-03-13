Судьба школы №1 Якутска решена

В Якутске одной из самых серьёзных проблем остаётся переполненность общеобразовательных учреждений, особенно это касается школ, расположенных в центральной части столицы. Ситуация усугубляется тем, что здания школ, расположенных в центре города, построены многие десятилетия назад и сейчас находятся в ветхом состоянии. Одной из таких школ является СОШ №1 города Якутска, расположенная по проспекту Ленина, 32.

Глава Якутии Айсен Николаев 13 марта вместе с руководством правительства, представителями городской администрации, управления образования и градостроительства осмотрел здания Якутского торгово-экономического колледжа потребительской кооперации им. К.Ю. Гаврилова и школы №1.

Четырёхэтажное здание Якутского торгово-экономического колледжа потребительской кооперации общей площадью 2 719 кв. метров расположено по адресу проспект Ленина, 50. В прошлом году колледж прекратил свою деятельность в связи с решением учредителя – СПО «Холбос», поэтому в настоящее время здание колледжа пустует и не эксплуатируется. В качестве создания безопасных условий для учащихся и педагогов СОШ №1, здание колледжа после выкупа и проведения капитального ремонта рассматривается для временного размещения школы.

После осмотра здания ЯТЭК ПК им. К.Ю. Гаврилова Айсен Николаев побывал в школе №1, где встретился с представителями родительской общественности и педагогами, которые написали в адрес главы региона коллективное письмо о решении возникшей ситуации и разъяснении дальнейшей судьбы старейшей школы Якутска. Выпускник школы №1 Николай Николаев подарил главе республики памятный сувенир и книгу и попросил решить вопрос со строительством нового здания школы с сохранением её места расположения.

«За последние годы со стороны контрольно-надзорных органов появилось достаточно много актов об аварийном состоянии здания школы, с которыми я согласен, потому что в ходе образовательного процесса мы, в первую очередь, должны обеспечивать здоровье детей, никоим образом не подвергать их жизнь и здоровье угрозам. К сожалению, серьёзный вопрос производственного характера усугубился различными политическими инсинуациями, связанными с предстоящими выборами. Очень много разных слухов ходит о том, что школу собираются сносить, переносить на окраину города, а на её месте построить жилой дом. Конечно же, распространение таких слухов вызывает у людей беспокойство», — подчеркнул глава республики.

По итогам объезда Айсен Николаев поручил правительству совместно с Окружной администрацией города Якутска, АО «Комдрагметалл РС (Я)», СПО «Холбос» решить вопрос по переоформлению здания Якутского торгово-экономического колледжа потребительской кооперации в собственность республики. По данному вопросу согласие заинтересованных сторон имеется. В течение лета поручено провести реконструкцию и капитальный ремонт здания и с начала нового учебного года разместить в здании по проспекту Ленина, 50, школу №1.

Глава республики также отметил необходимость принятия решения по ветхому зданию СОШ №1. В настоящее время имеется три варианта решения вопроса. Первый вариант предусматривает ремонт фундамента и дальнейшее обеспечение учебного процесса. Второй вариант связан со строительством небольшого пристроя, так как территория школы находится в крайне стесненных условиях. Третий вариант предусматривает полный снос здания школы и строительство на этом же месте нового здания в архитектурном стиле сталинского ампира, отвечающего самым современным требованиям, включая актовый и спортивный залы, необходимые учебные помещения с учётом имеющейся площади.

«Правительство должно рассмотреть этот вопрос и в течение месяца вместе с городскими властями определиться и внести на утверждение один из возможных вариантов. Считаю, проект необходимо реализовать в течение ближайших лет, чтобы здесь на проспекте Ленина появилось красивое современное здание, отвечающее всем требованиям, предъявляемым к общеобразовательным учреждениям. Уверен, нам удастся решить этот вопрос», — резюмировал по итогам объезда Айсен Сергеевич.