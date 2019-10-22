22.10.2019
16:35
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Общество

Суда на воздушной подушке возобновят перевозку пассажиров

С 23 октября на паромной переправе Якутск – Нижний Бестях из-за первых ледовых явлений будет сокращено количество курсирующих паромов. На линию выйдут суда на воздушной подушке.

Пока на р. Лене в районе г. Якутска нет больших ледообразований, тарифы на перевозку на паромах действуют летние. С ухудшением погодных условий будут действовать другие тарифы. Цена на проезд судами на воздушной подушке составит 1500 рублей.

Закрытие работы паромной переправы на линии Якутск – Нижний Бестях будет зависеть от изменения погоды.

Фото: Пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РС(Я).
Источник: Пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РС(Я).
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