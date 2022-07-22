Суда ЛОРПа вышли на морской участок

20 июля официально открывается выход на морской участок, но в связи с неблагоприятными погодными условиями — штормовыми северо-восточными ветрами с порывами до 13 м/сек, суда находились в ожидании улучшения погодных условий. 22 июля флот ПАО «Ленское объединенное речное пароходство» вышел на морской участок. «Ленанефть-2064» держит курс на Индигирку, «Ленанефть-2055» — на Нижнеянск. Ветер сегодня начал утихать, по прогнозу на 23 июля в районе Быкова Мыса ожидается 4 м/сек.

В арктическую навигацию планируется перевезти 460 тыс. тонн грузов (налива – 190 тыс. тонн и сухогрузов – 270 тыс. тонн). Для завоза будет задействовано 89 единиц транзитного флота (грузоподъёмностью 163 тыс. тонн), в том числе 2 ледокола.

В ожидании выхода в море на Быковом Мысе находятся ледокол «Капитан Бабичев» с морскими баржами (назначением на Нижнеянск), теплоходы «Ленанефть-2043», «Леннефть-2063» и на подходе «Ленанефть-2054» назначением на Яну. «Сибирские» «Дионисий Хитров» и «Капитан Орлов». с каменным углем для получателей группы Янских улусов на подходе к Быкову Мысу

Активно трудятся суда ЛОРПа на Колыме, откуда на Яну предстоит доставить более 42 тысяч тонн Зырянского каменного угля. 20 июля «Капитан Богатырёв» вышел из Зеленого Мыса по направлению на Нижнеянск и встал на 160 меридиане Восточно-Сибирского моря в ожидании улучшения погодных и ледовых условий. Буксир «Софрон Данилов» находится в Зеленом Мысе в ожидании улучшения погодных условий. Буксиру предстоит доставить баржи с каменным углем на бар р.Индигирка, где его ожидают суда Белогорского судоходного участка. На Индигирку речники должны доставить 18 тысяч тонн грузов.

Флот пароходства идёт с генеральными грузами и нефтепродуктами на Быков Мыс для выполнения своей главной задачи – обеспечения Северного завоза для нужд арктических районов.