12.07.2021
17:10
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Экономика

Суда ЛОРПа работают в западном направлении Северного морского пути

В межнавигационный период в порту Архангельска отстаивалось 5 единиц флота ПАО «ЛОРП», которые весной прошли подготовку к навигации: был произведен качественный судоремонт, получено навигационное снабжение, экипажи прошли вакцинацию против коронавирусной инфекции.

2 июля первым в рейс по Северному морскому пути вышел теплоход «Святитель Иннокентий» под руководством капитана Николая Серина. «Сибирский» доставил генеральные грузы для строительства газоконденсатного месторождения. 12 июля планируется распаузка теплохода в порту Харасавэй.

Сегодня из Архангельска на порт Умба выйдет второй «Сибирский» пароходства – «Капитан Пашнин» под управлением капитана Валериана Дианского. Теплоход доставит щебень из Умбы на п.Харасавэй, после чего также, как и «Святитель Иннокентий», будет перевозить генгрузы для Газпрома. 

В Архангельске морской буксир «ПАК» прошел докование. Идёт активная подготовка нефтеналивных барж МН-4001 и МН-4002 к очередному предъявлению Морскому регистру (РМРС).

После предъявления буксир «ПАК» под управлением капитана Сергея Лагунова поведет баржи с нефтепродуктами по СМП на Восток. 

В Архангельске в служебной командировке находится заместитель исполнительного директора по безопасности судоходства ПАО «ЛОРП» Максим Барбашев, который контролирует подготовку и выход флота в рейсы.

Фото: Н.Серина, С.Лагунова, Архангельск-Харасавэй, июль 2021 г.
Источник: Пресс-служба ПАО «ЛОРП»
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