Суда ЛОРПа работают в западном направлении Северного морского пути

В межнавигационный период в порту Архангельска отстаивалось 5 единиц флота ПАО «ЛОРП», которые весной прошли подготовку к навигации: был произведен качественный судоремонт, получено навигационное снабжение, экипажи прошли вакцинацию против коронавирусной инфекции.

2 июля первым в рейс по Северному морскому пути вышел теплоход «Святитель Иннокентий» под руководством капитана Николая Серина. «Сибирский» доставил генеральные грузы для строительства газоконденсатного месторождения. 12 июля планируется распаузка теплохода в порту Харасавэй.

Сегодня из Архангельска на порт Умба выйдет второй «Сибирский» пароходства – «Капитан Пашнин» под управлением капитана Валериана Дианского. Теплоход доставит щебень из Умбы на п.Харасавэй, после чего также, как и «Святитель Иннокентий», будет перевозить генгрузы для Газпрома.

В Архангельске морской буксир «ПАК» прошел докование. Идёт активная подготовка нефтеналивных барж МН-4001 и МН-4002 к очередному предъявлению Морскому регистру (РМРС).

После предъявления буксир «ПАК» под управлением капитана Сергея Лагунова поведет баржи с нефтепродуктами по СМП на Восток.

В Архангельске в служебной командировке находится заместитель исполнительного директора по безопасности судоходства ПАО «ЛОРП» Максим Барбашев, который контролирует подготовку и выход флота в рейсы.