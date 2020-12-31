Суд запретил обучение детей в здании коррекционной школы № 4 Якутска

Прокуратура города Якутска провела проверку соблюдения прав и законных интересов детей, обучающихся в Специальной коррекционной общеобразовательной школе № 4.

Установлено, что дети с ограниченными возможностями здоровья, нуждающиеся в особой заботе государства обучаются в фактическим аварийном здании, которое не соответствует обязательным требованиям к безопасности зданий и сооружений, вследствие чего создана опасность причинения вреда учащимся и работникам данного образовательного учреждения.

В целях устранения нарушений, защиты прав детей прокуратура как сообщалось ранее приняла комплекс мер прокурорского реагирования, в том числе обратилась с иском в суд о возложении на Окружную администрацию ГО «город Якутск», Управление образования ГО «город Якутск» обязанности обеспечить безопасные условия детей.

По результатам рассмотрения искового заявления, судом требования прокуратуры удовлетворены, образовательная деятельность в здании специальной коррекционной школы № 4 расположенного по адресу: РС(Я), г. Якутск, ул. Чайковского, д. 113 запрещена.

При вступлении в законную силу судебного решения, дети будут переведены для обучения в другое здание, отвечающее установленным требованиям.